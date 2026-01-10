Un topo in un’aula della scuola scattano controlli e derattizzazione

A Montespertoli, nel gennaio 2026, è stato segnalato dalla scuola dell’infanzia di Aliano la presenza di un topo. Dopo aver ricevuto la comunicazione da parte delle insegnanti, le autorità locali hanno avviato le verifiche e le operazioni di derattizzazione necessarie per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici. Questo intervento rientra nelle procedure di tutela sanitaria e igienica adottate regolarmente nelle strutture pubbliche.

Montespertoli (Firenze), 10 gennaio 2026 – All'interno della scuola dell'infanzia di Aliano sarebbe stato trovato un topo: la segnalazione è arrivata da alcune insegnanti, le quali hanno avvisato il Comune che ha poi proceduto ad effettuare i controlli e le operazioni previste in casi del genere. Una mattinata senz'altro movimentata quella di ieri, nell'asilo della frazione tra le più interessate dalla nevicata dello scorso martedì (che ha causato la caduta di alcuni rami a qualche decina di metri dall'edificio, per una problematica poi risolta, ndr ). La presenza del roditore è stata come detto segnalato dal corpo docente, con il sindaco Alessio Mugnaini che ha poi provveduto ad informare Alia.

