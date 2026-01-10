Un playground per gli sport a rotelle nel rione Libertà

A Monza nascerà un nuovo playground dedicato agli sport a rotelle nel quartiere Libertà. Situato tra viale Libertà, via Tolomeo e via Parmenide, l’area sarà realizzata con un investimento comunale di 48.000 euro. Questo spazio mira a offrire un punto di incontro e di pratica per gli appassionati di roller, skateboard e altri sport su ruote, contribuendo alla vivacità del quartiere.

Presto Monza avrà un nuovo spazio dedicato agli sport a rotelle: un playground sorgerà nel giardino tra viale Libertà, via Tolomeo e via Parmenide, grazie a un investimento comunale di 48.653 euro. L'area, un tempo occupata da un distributore di benzina, era stata mantenuta a verde su impulso della Consulta del quartiere Libertà, con l'idea di destinarla a usi ludici e ricreativi. Ora diventerà un percorso lineare composto da rampe di diverse, realizzato con strutture modulari resistenti alle intemperie. I lavori sono stati affidati alla società Treotto di Cinisello. Lo spazio sarà pensato per attività motorie non agonistiche, ma anche per valorizzare la funzione sociale dell'area di quartiere, oggi dismessa.

