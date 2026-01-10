Un nuovo bomber soldi e scambio | Kean al posto di Vlahovic

Moise Kean, nonostante una stagione meno incisiva rispetto al passato, continua a essere nel mirino di alcune delle principali squadre di Serie A. L’ipotesi di uno scambio con Vlahovic, coinvolgendo Milan, Juventus e Fiorentina, apre un percorso di mercato che potrebbe modificare gli assetti delle rispettive rose. In questo contesto, si analizzano i dettagli di un’operazione che potrebbe portare a nuovi equilibri nel calcio italiano.

Intreccio di mercato Milan-Juve-Fiorentina: tutti i dettagli Moise Kean non sta ripetendo la grande stagione scorsa, ciononostante rimane oggetto del desiderio di almeno un paio di big di Serie A. L’ostacolo? Uno su tutti, ma aggirabile: la clausola risolutiva salita a 62 milioni di euro dopo il rinnovo del contratto fino a giugno 2029. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Estero a parte, quali sono i club italiani che potrebbero provare a prenderlo? Due in particolare: Roma e Milan. Per i giallorossi ci sarebbe anche lo scoglio ingaggio, adesso intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

