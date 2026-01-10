un morto e decine di dispersi per una frana in una discarica nelle filippine

Una frana in una discarica privata vicino a Cebu City, nelle Filippine, ha causato la morte di una persona e ha coinvolto numerosi dispersi. L'incidente ha messo in luce le criticità legate alla gestione dei rifiuti e alla sicurezza delle aree di smaltimento. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso e per valutare le cause dell'evento.

Una frana, avvenuta in una discarica privata alla periferia di Cebu City, nelle Filippine, ha provocato la morte di una persona e decine di dispersi. Si stima che ci siano almeno trentotto persone intrappolate sotto tonnellate e tonnellate di rifiuti. Non sono ancora note le cause della tragedia, ma è possibile che siano state le fortissime piogge delle ultime ore a provocarla, facendo collassare il terreno. Filippine, frana in una discarica: i soccorritori sono ancora all’opera. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente avrebbe avuto luogo intorno alle 16:00 di giovedì 8 gennaio; Fino ad ora, sono state tratte in salvo dodici persone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

