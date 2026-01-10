Un messaggio di inclusione e solidarietà successo per Danza e musica oltre le barriere

La XVII edizione di “Danza e Musica oltre le barriere” ha confermato l’importanza di spettacoli che promuovono inclusione e solidarietà. Attraverso la danza e la musica, l’evento sottolinea come l’arte possa unire e abbattere le barriere, creando un momento di condivisione e comprensione. Un successo che testimonia il valore della cultura come strumento di integrazione e rispetto reciproco.

