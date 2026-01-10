Un messaggio di inclusione e solidarietà successo per Danza e musica oltre le barriere
La XVII edizione di “Danza e Musica oltre le barriere” ha confermato l’importanza di spettacoli che promuovono inclusione e solidarietà. Attraverso la danza e la musica, l’evento sottolinea come l’arte possa unire e abbattere le barriere, creando un momento di condivisione e comprensione. Un successo che testimonia il valore della cultura come strumento di integrazione e rispetto reciproco.
Spettacolo e creatività per promuovere inclusione e solidarietà. Grande successo per la XVII edizione di “Danza e Musica oltre le barriere”. La manifestazione, organizzata dal Comune di Messina in collaborazione con l’Associazione Bambini Speciali, presieduta da Marco Bonanno, e con Andrea La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
