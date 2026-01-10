Un mese di spettacoli dal vivo cala il sipario su Nutrimentiperiferia

Si è conclusa con successo la quarta edizione di Nutrimentiperiferia, un evento dedicato a spettacoli dal vivo promosso da Nutrimenti Terrestri. Con il supporto del Ministero della Cultura e del Comune di Messina, l’iniziativa ha coinvolto un pubblico ampio e diversificato, confermando l’interesse per le attività culturali nelle aree periferiche. Un mese di appuntamenti che ha rafforzato il ruolo della cultura come strumento di condivisione e crescita comunitaria.

Si è conclusa con un ampio consenso di pubblico e una partecipazione diffusa la quarta edizione di Nuntrimentiperiferia, il progetto ideato e realizzato da Nutrimenti Terrestri, finanziato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Messina nell'ambito del bando pubblico rivolto alle Città.

