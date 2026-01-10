Un maxi blocco di plexiglass che resiste a grandi profondità

Stilform di San Benedetto del Tronto ha realizzato un maxi blocco di plexiglass con uno spessore di 31 centimetri, un record nel settore. La lastra in polimetilmetacrilato, nota come plexiglass, è stata prodotta dall’azienda guidata da Marco Lorenzetti, offrendo una soluzione resistente a profondità elevate. Questa innovazione rappresenta un avanzamento nella produzione di materiali trasparenti di grande dimensione e robustezza.

È una lastra senza precedenti quella realizzata dalla Stilform a San Benedetto del Tronto. L'azienda sambenedettese guidata da Marco Lorenzetti ha prodotto un blocco in polimetilmetacrilato, materiale commercialmente noto come plexiglass, con uno spessore record di 31 centimetri, mai raggiunto prima per una lastra di questo tipo. Il manufatto presenta dimensioni di 1240 x 2400 millimetri e rappresenta un risultato di rilievo sotto il profilo tecnologico e produttivo. Uno spessore di 310 millimetri non era mai stato realizzato fino ad oggi nel settore delle lastre acriliche, rendendo il blocco un vero primato industriale.

