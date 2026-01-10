Un dono per un sorriso Befana del Carabiniere Una grande festa all’ospedale Versilia

"Un dono per un sorriso". Questo il titolo dell’evento che si è svolto all’ospedale "Versilia", con l’arrivo in Pediatria e al Pronto soccorso pediatrico della "Befana del Carabiniere", con l’organizzazione della sezione di Camaiore dell’Associazione Nazionale Carabinieri insieme con l’Arma in servizio della Stazione Carabinieri di Lido di Camaiore. La Befana del Carabiniere, insieme ai rappresentanti delle sezioni provinciali dell’Associazione e i militari del Comando Stazione Carabinieri di Lido di Camaiore, è stata accolta dalla direttrice sanitaria dell’ospedale Grazia Luchini, dal nuovo responsabile della Pediatria Giovanni Suriano e da Maria Roldan Oliva Del Mar per il Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un dono per un sorriso. Befana del Carabiniere. Una grande festa all’ospedale Versilia Leggi anche: “Un dono per un sorriso”: Re/Max Venere raccoglie regali per i bambini dell’ospedale Leggi anche: A Capo d'Orlando grande festa per i 104 anni del carabiniere Mazzone Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Versilia: grande festa per la Befana del Carabiniere “Un dono per un sorriso”; La Befana dei carabinieri porta sorrisi negli ospedali pediatrici di Verona e Negrar; I carabinieri portano i doni della befana ai bambini dell’ospedale di Udine; Siena. All’ospedale di Nottola la Befana della biodiversità: ambiente e solidarietà per i più piccoli. Un dono per un sorriso. Befana del Carabiniere. Una grande festa all’ospedale Versilia - La sorpresa per i piccoli pazienti è stata voluta dalla sezione di Camaiore dell’Associazione nazionale dell’Arma e dai militari della stazione di Lido. lanazione.it

Un dono per un sorriso: la Befana del Carabiniere all’ospedale Versilia - Gioia e regali per i piccoli pazienti di Pediatria e Pronto soccorso pediatrico, con la partecipazione di Asl, sindaco e Carabinieri ... luccaindiretta.it

Ascoli, Carabinieri e Befana in pediatria per strappare un sorriso ai bambini - "La loro presenza in occasione dell’Epifania ha rappresentato per i piccoli pazienti un’occasione di svago e serenità" - rivieraoggi.it

Ogni sorriso che ci regalate è un dono prezioso. Le vostre parole ci motivano ogni giorno a dare il meglio! Grazie di cuore per la fiducia! Contattaci anche via WhatsApp al numero 327.8434025 o visita il link in bio per fissare il tuo appuntamento! Com - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.