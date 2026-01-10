Un corteo in centro | Basta guerre

Un corteo in centro a Monza si terrà prossimamente per promuovere la cultura della pace e ribadire il sostegno al diritto internazionale. Organizzata dalla Cgil Monza e Brianza, la manifestazione si inserisce nel contesto di iniziative già svolte, come quella del 7 gennaio, con l’obiettivo di esprimere un forte messaggio contro la guerra e per la tutela della pace.

Dopo quella del Pd dello scorso 7 gennaio, a Monza ci sarà una nuova grande manifestazione "per affermare la cultura della pace" e dire "no alla guerra e sì al diritto internazionale", coordinata dalla Cgil Monza e Brianza. L’appuntamento è per lunedì, alle 17.30, con modalità molto simili alla scorsa fiaccolata. Il ritrovo è in largo Mazzini, poi il corteo proseguirà in centro per terminare in piazza Roma (all’Arengario), dove sono previste le conclusioni. A organizzare la mobilitazione, oltre a Cgil, le realtà territoriali di Anpi, Acli, Arci Scuotivento, Arci Donne e Diritti, Auser, Diritti insieme, Alisei, Sunia, Emergency, Brianza Oltre l’Arcobaleno, Federconsumatori e Libera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

