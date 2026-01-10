Ultim’ora Neres | arriva l’annuncio alla vigilia di Inter-Napoli

Neres non sarà disponibile per il match tra Inter e Napoli, annunciato alla vigilia della partita. La sua assenza rappresenta un’assenza importante per la squadra di Antonio Conte, che dovrà affrontare la sfida senza uno dei suoi giocatori chiave. La notizia modifica gli equilibri in vista di un confronto molto atteso e pone nuove sfide tattiche per entrambe le formazioni.

Arrivano cattive notizie per Antonio Conte che dovrà rinunciare a David Neres per il big match contro l’ Inter. Il giocatore del Napoli non ha recuperato e non ci sarà perciò contro il club nerazzurro a Milano. Ultim’ora Neres: non ce la fa per Inter-Napoli. Secondo quanto annunciato da ‘Il Mattino’, David Neres non riuscirà a recuperare dal problema fisico per esserci contro l’Inter a San Siro. Conte e lo staff medico del Napoli hanno deciso di non rischiare il brasiliano, che quindi non partirà alle ore 17:00 da Capodichino al seguito del resto della squadra. Per la scelta definitiva è stato decisivo l’allenamento di oggi che si è svolto a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

