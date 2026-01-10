Ultimissime Inter LIVE | Romano svela i dettagli del riscatto di Akanji Fari puntati su Caprile

Le ultime notizie sull'Inter aggiornate in tempo reale: Romano fornisce dettagli sul riscatto di Akanji, mentre si concentra anche su Caprile. Qui troverai le informazioni più recenti e approfondite sulle vicende della squadra nerazzurra, per rimanere sempre aggiornato su quanto accade all’interno del club.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 10 GENNAIO. Caprile Inter, il futuro del portiere è lontano da Cagliari! Giocatore pronto al salto, ecco cosa dice l’esperto di mercato Caprile Inter, il futuro del portiere è lontano da Cagliari! Ecco quali sono le novità sulle voci che accostano ai nerazzurri il giocatore Mercato Inter, Romano chiarisce il futuro di Akanji: «Il suo riscatto dipende da due fattori. 🔗 Leggi su Internews24.com

Le notizie del 9 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma in chiusura per Raspadori e Dragusin, il Napoli chiede Ferguson; Calciomercato, news e trattative LIVE; Calciomercato live: Cancelo si avvicina all'Inter, Roma tra Raspadori e Zirkzee, Pisilli piace a De Rossi, Juve su Schlager; Diretta live calciomercato 9 gennaio 2026, Frattesi verso la Premier, ultime su Vlahovic e Koop, Sterling al Napoli.

