Ultimi lavori sulla strada Madonna del Monte–Bornass pronti altri 450mila euro

L'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, accompagnato dal sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin, ha effettuato un sopralluogo sulla strada Madonna del Monte–Bornass, località Costa di Aviano. Sono stati completati gli ultimi interventi di sistemazione, con ulteriori 450mila euro previsti per i lavori futuri. L'iniziativa mira a migliorare la sicurezza e la transitabilità della strada, fondamentale per il territorio e la comunità locale.

L'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha compiuto un sopralluogo insieme al sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin lungo la strada Madonna del Monte - Bornass in località Costa di Aviano. "Quest'arteria stradale rappresenta un'infrastruttura di rilievo per la quale sono già. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Riaperta la strada Madonna del Monte-Bornass: "Un intervento che unisce turismo lento e sicurezza" Leggi anche: Lavori conclusi sulla strada per il borgo: 150mila euro per il centro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lavori di sistemazione degli impianti di illuminazione pubblica anno 2025 in via Astino: modificata la viabilità; Viabilità, sopralluogo della Provincia sui lavori effettuati nell’Albese; Basta strade colabrodo, ecco le asfaltature; Gallarate, in arrivo il dosso per Madonna in Campagna. Costa 46mila euro. Madonna del Sasso Riaperta la strada - Dopo un lungo periodo di lavori è stata infatti riaperta al traffico via del Sasso, chiusa a suo tempo a causa dei necessari lavori di ... lanazione.it New Holland Agriculture. Kavinsky · Nightcall. Questi gli ultimi lavori in campo a fine del 2025 di Trapattoni Farm un'azienda agricola fortissima di Fontanella, BG (questa la loro curatissima pagina Instagram: https://www.instagram.com/trapattoni_farm/). E voi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.