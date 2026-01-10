Ue | via libera al Mercosur Sì di Meloni Lega contraria Lula e i sudamericani molto soddisfatti

L'Italia ha dato il suo via libera all'accordo tra Ue e Mercosur, con il sostegno della premier Meloni e la posizione contraria della Lega. L'intesa, che coinvolge circa 700 milioni di consumatori, punta a facilitare gli scambi tra Europa e America Latina, contribuendo a ridisegnare il panorama commerciale e a rafforzare le relazioni bilaterali. La ratifica rappresenta un passo importante nel contesto delle negoziazioni internazionali e delle dinamiche economiche globali.

Il sì dell'Italia, attraverso una Giorgia Meloni convinta rispetto a un Salvini decisamente contrario, apre un mercato di libero scambio da 700 milioni di consumatori, promette di ridisegnare l'import-export tra le sponde dell'Atlantico (America Latina) e si propone come arma per arginare la guerra dei dazi di Donald Trump. Accordo Ue-Mercosur, Lula: "Parlato con Meloni, non è contraria ma ha chiesto tempo" Via libera all'accordo Ue-Mercosur dopo 25 anni, ma l'Europa si spacca: Francia contraria, trattori in piazza Il Governo Meloni dice sì all'accordo con il Mercosur, via libera degli Ambasciatori UE; Accordo UE-Mercosur, arriva il via libera: l'Italia è decisiva e strappa la clausola di protezione al 5%; Mercosur, l'UE discute il via libera venerdì. Lollobrigida: Con garanzie pronti al sì all'accordo; Mercosur, via libera dell'Unione europea all'accordo. Ue-Mercosur: primo via libera all'accordo. Italia favorevole - Gli ambasciatori dei Paesi membri hanno dato il via libera politico alla firma dell'intesa tra l'Unione europea e Mercosur.

L'accordo Ue-Mercosur sarà firmato il 17 gennaio in Paraguay - Von der Leyen, 'passo storico, noi affidabili'. ansa.it

Ue-Mercosur, c'è l'accordo: Italia vota a favore - Contrari Francia, Ungheria, Irlanda, Polonia e Austria. adnkronos.com

Dopo 25 anni di negoziati, oggi la maggioranza qualificata dei Paesi europei – Italia compresa – ha dato il via libera all’accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur: Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. Nascerà così la più grande are - facebook.com facebook

#Mercosur: #Federvini accoglie con favore il via libera del Coreper x.com

