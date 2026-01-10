Ue–Mercosur un accordo economico e geopolitico Demarais spiega perché

L’accordo tra Ue e Mercosur, portato a termine dopo oltre venticinque anni di negoziati, rappresenta un importante passo nel settore commerciale e geopolitico. Questo accordo coinvolge l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur — Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay — e si configura come il più ampio di libero scambio mai firmato da Bruxelles, con implicazioni economiche e strategiche di rilievo a livello globale.

Dopo oltre venticinque anni di negoziati, l'Unione Europea ha raggiunto un accordo commerciale con i Paesi del Mercosur — Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay — mettendo a segno quello che viene considerato il più ampio accordo di libero scambio mai concluso da Bruxelles. L'intesa copre un'area che rappresenta circa 780 milioni di persone e arriva in un momento segnato da crescenti tensioni commerciali globali, dal ritorno del protezionismo e dal confronto strategico tra Stati Uniti e Cina. Il Mercosur è il principale blocco economico dell'America Latina. Nato negli anni Novanta per favorire l'integrazione regionale, riunisce alcune delle economie più rilevanti del continente sudamericano ed è oggi al centro di una competizione geopolitica sempre più esplicita tra attori occidentali e Pechino.

