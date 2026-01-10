Ue frena su ipotesi Draghi inviato Kiev

Da servizitelevideo.rai.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le ultime dichiarazioni di Bruxelles, la proposta di nominare un inviato speciale dell’UE per l’Ucraina non è attualmente in discussione. La gestione delle garanzie di sicurezza rimane affidata alla Coalizione dei Volenterosi, senza prevedere modifiche o nuove nomine in questa direzione. La decisione riflette l’orientamento politico attuale e la volontà di mantenere un approccio condiviso e stabile nella gestione della situazione ucraina.

19.39 La nomina di un inviato speciale Ue per l'Ucraina non è al momento all'ordine del giorno a Bruxelles: la regia politica sulle garanzie di sicurezza resta saldamente nelle mani della Coalizione dei Volenterosi. Lo riferiscono fonti istituzionali europee, dopo l'ipotesi di Mario Draghi inviato Ue per l'Ucraina, lanciata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari, in un'intervista al quotidiano Il Foglio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Il governo: «L’inviato speciale Ue in Ucraina? Può essere Mario Draghi»

Leggi anche: Fazzolari: "Draghi è la figura adatta per fare l'inviato sepciale Ue in Ucraina. Fosse per noi sì"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ue frena ipotesi draghiSCENARIO/ Quell’eterna candidatura Draghi nata nel 2021 al Quirinale - In questi giorni torna a circolare il nome di Mario Draghi per un nuovo incarico: questa volta alla guida della Commissione europea ... ilsussidiario.net

ue frena ipotesi draghiUE SOTTO PRESSIONE/ Trump, industria e debito: i dossier pronti a dividere l’Europa - L'Ue rischia di trovarsi in difficoltà e divisa in una fase di incertezza. ilsussidiario.net

Draghi sferza la Commissione: “L’inazione minaccia la Ue” - Il debito pubblico è destinato a crescere di 10 punti nel prossimo decennio, la Bce ora stima che servirebbero 1. repubblica.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.