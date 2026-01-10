Ue frena su ipotesi Draghi inviato Kiev

Secondo le ultime dichiarazioni di Bruxelles, la proposta di nominare un inviato speciale dell’UE per l’Ucraina non è attualmente in discussione. La gestione delle garanzie di sicurezza rimane affidata alla Coalizione dei Volenterosi, senza prevedere modifiche o nuove nomine in questa direzione. La decisione riflette l’orientamento politico attuale e la volontà di mantenere un approccio condiviso e stabile nella gestione della situazione ucraina.

UE SOTTO PRESSIONE/ Trump, industria e debito: i dossier pronti a dividere l’Europa - L'Ue rischia di trovarsi in difficoltà e divisa in una fase di incertezza. ilsussidiario.net

Draghi sferza la Commissione: “L’inazione minaccia la Ue” - Il debito pubblico è destinato a crescere di 10 punti nel prossimo decennio, la Bce ora stima che servirebbero 1. repubblica.it

Roma-Napoli, ipotesi incrociate ma Manna frena: “Nessuno scambio” #ASRoma x.com

Film sulla F1: Domenicali frena sul sequel Chi ha amato il film sulla Formula 1 con Brad Pitt dovrà avere pazienza. Dopo il grande successo al botteghino (oltre 600 milioni di dollari di incasso globale), l’ipotesi di un sequel non è imminente. A chiarirlo è - facebook.com facebook

