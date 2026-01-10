Ue frena su ipotesi Draghi inviato Kiev
Secondo le ultime dichiarazioni di Bruxelles, la proposta di nominare un inviato speciale dell’UE per l’Ucraina non è attualmente in discussione. La gestione delle garanzie di sicurezza rimane affidata alla Coalizione dei Volenterosi, senza prevedere modifiche o nuove nomine in questa direzione. La decisione riflette l’orientamento politico attuale e la volontà di mantenere un approccio condiviso e stabile nella gestione della situazione ucraina.
19.39 La nomina di un inviato speciale Ue per l'Ucraina non è al momento all'ordine del giorno a Bruxelles: la regia politica sulle garanzie di sicurezza resta saldamente nelle mani della Coalizione dei Volenterosi. Lo riferiscono fonti istituzionali europee, dopo l'ipotesi di Mario Draghi inviato Ue per l'Ucraina, lanciata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari, in un'intervista al quotidiano Il Foglio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
