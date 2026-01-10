Udinese-Inter Zaniolo squalificato | salta la sfida

Nell’imminente sfida tra Udinese e Inter, l’assenza di Nicolò Zaniolo rappresenta un’assenza significativa per la squadra nerazzurra. A una settimana dall’incontro al Bluenergy Stadium, si conferma la sua squalifica, che influenzerà le scelte tattiche di entrambe le formazioni. La partita si presenta con alcune variabili in più, mentre gli allenatori dovranno adattarsi alla mancanza di uno dei loro elementi chiave.

Arriva un’assenza pesante in vista di Udinese–Inter. A una settimana dalla trasferta nerazzurra al Bluenergy Stadium, il quadro è già chiaro: Nicolò Zaniolo non ci sarà. L’esterno offensivo dell’ Udinese è stato ammonito nell’ultimo turno e, essendo diffidato, scatterà la squalifica automatica. Un forfait che toglie a Kosta Runjaic uno dei riferimenti offensivi più pericolosi e che priva Zaniolo della sfida contro la sua ex squadra, l’ Inter. Le gare dei friulani sono spesso ad alta tensione agonistica e l’episodio disciplinare è arrivato in un contesto già acceso. Il verdetto, però, è definitivo: contro l’Inter mancherà una pedina chiave. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

