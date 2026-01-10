Ucraina Russia abbatte 59 droni | in fiamme deposito petrolio E Guterres attacca Mosca

Da periodicodaily.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 gennaio, il ministero della Difesa russo ha comunicato di aver abbattuto 59 droni ucraini nelle ultime ore, provocando incendi in un deposito di petrolio. La situazione rimane tesa, mentre le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a evolversi. In questo contesto, le dichiarazioni di Guterres evidenziano le preoccupazioni della comunità internazionale riguardo allo sviluppo del conflitto.

(Adnkronos) – Continua la guerra in Ucraina. Oggi, sabato 10 gennaio, il ministero della Difesa russo ha annunciato che la contraerea della Russia ha abbattuto 59 droni ucraini sul territorio della federazione nelle ultime ore. Di questi, ha precisato, 11 sono stati intercettati nella regione del Mar Nero e 10 sulla regione meridionale di Krasnodar. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco: un morto e 10 feriti. Mosca abbatte 121 droni

Leggi anche: Ucraina, abbattuti droni russi. Mosca attacca, Zelensky in cerca di sostegno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Venezuela, Trump: Trenta milioni di barili di petrolio per gli Usa; Descalzi: Eni è pronta a investire in Venezuela e a lavorare con le compagnie Usa.

ucraina russia abbatte 59Ucraina, Russia abbatte 59 droni: in fiamme deposito petrolio. E Guterres attacca Mosca - Oggi, sabato 10 gennaio, il ministero della Difesa russo ha annunciato che la contraerea della Russia ha abbattuto 59 droni ucraini sul territorio della federazione ... adnkronos.com

ucraina russia abbatte 59Guerra Ucraina Russia, lunedì consiglio Onu. Ipotesi accordo libero scambio con Usa. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, lunedì consiglio Onu. tg24.sky.it

ucraina russia abbatte 59Ucraina: Zelensky negozia accordo di libero scambio con gli Usa. Ancora attacchi aerei russi - Zelensky punta a un accordo commerciale con gli Stati Uniti per rilanciare l’economia, mentre continuano i raid aerei russi. ilsole24ore.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.