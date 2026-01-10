Il 10 gennaio, il ministero della Difesa russo ha comunicato di aver abbattuto 59 droni ucraini nelle ultime ore, provocando incendi in un deposito di petrolio. La situazione rimane tesa, mentre le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a evolversi. In questo contesto, le dichiarazioni di Guterres evidenziano le preoccupazioni della comunità internazionale riguardo allo sviluppo del conflitto.

(Adnkronos) – Continua la guerra in Ucraina. Oggi, sabato 10 gennaio, il ministero della Difesa russo ha annunciato che la contraerea della Russia ha abbattuto 59 droni ucraini sul territorio della federazione nelle ultime ore. Di questi, ha precisato, 11 sono stati intercettati nella regione del Mar Nero e 10 sulla regione meridionale di Krasnodar. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco: un morto e 10 feriti. Mosca abbatte 121 droni

Leggi anche: Ucraina, abbattuti droni russi. Mosca attacca, Zelensky in cerca di sostegno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Venezuela, Trump: Trenta milioni di barili di petrolio per gli Usa; Descalzi: Eni è pronta a investire in Venezuela e a lavorare con le compagnie Usa.

Ucraina, Russia abbatte 59 droni: in fiamme deposito petrolio. E Guterres attacca Mosca - Oggi, sabato 10 gennaio, il ministero della Difesa russo ha annunciato che la contraerea della Russia ha abbattuto 59 droni ucraini sul territorio della federazione ... adnkronos.com