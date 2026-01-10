Ucraina Russia abbatte 59 droni | in fiamme deposito petrolio E Guterres attacca Mosca
Il 10 gennaio, il ministero della Difesa russo ha comunicato di aver abbattuto 59 droni ucraini nelle ultime ore, provocando incendi in un deposito di petrolio. La situazione rimane tesa, mentre le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a evolversi. In questo contesto, le dichiarazioni di Guterres evidenziano le preoccupazioni della comunità internazionale riguardo allo sviluppo del conflitto.
(Adnkronos) – Continua la guerra in Ucraina. Oggi, sabato 10 gennaio, il ministero della Difesa russo ha annunciato che la contraerea della Russia ha abbattuto 59 droni ucraini sul territorio della federazione nelle ultime ore. Di questi, ha precisato, 11 sono stati intercettati nella regione del Mar Nero e 10 sulla regione meridionale di Krasnodar.
