Ucraina la Francia potrebbe dispiegare 6mila soldati dopo l’accordo di pace

La Francia valuta la possibilità di inviare fino a 6.000 soldati in Ucraina, in supporto alla stabilità del Paese dopo la firma di un accordo di pace con Russia. Questa eventualità mira a garantire la sicurezza e la ricostruzione, in un contesto internazionale di attenzione verso la risoluzione del conflitto. La decisione dipenderà dagli sviluppi sul campo e dagli accordi diplomatici.

La Francia potrebbe dispiegare un contingente di 6mila soldati in Ucraina per mantenere la sicurezza nel Paese una volta che sarà raggiunto un accordo di pace nella guerra con la Russia. Lo riporta la stampa francese dopo che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha incontrato giovedì i principali responsabili politici per presentare loro il piano per l’invio di truppe a Kiev. La capogruppo dei deputati del partito La France Insoumise (LFI) Mathilde Panot ha parlato dell’invio di due brigate di contingenti di Francia e Regno Unito, per un totale di “poco meno di 10mila soldati” di cui 6mila francesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Boots on the ground Francia e Regno Unito confermano l’invio di truppe in Ucraina dopo il cessate il fuoco; Volenterosi: forza multinazionale guidata da Europa con sostegno Usa. Starmer: hub militari in Ucraina dopo cessate il fuoco; La Coalizione dei Volenterosi e gli USA approvano garanzie di sicurezza per l’Ucraina; Vertice dei Volenterosi, Macron, Starmer e Zelensky firmano la forza di pace per il dopoguerra - Mosca: due morti in attacchi ucraini in Russia.

