Uccise la madre a calci e pugni niente ergastolo | Fu una crisi emotiva

Un approfondimento sulla vicenda di Brescia, dove un uomo ha ucciso la madre durante una crisi emotiva, evidenziando le dinamiche di un rapporto complesso e conflittuale. La sentenza ha escluso l’ergastolo, sottolineando il ruolo della forte instabilità emotiva nel caso. Un caso che invita a riflettere sulle conseguenze di un legame familiare caratterizzato da tensioni protratte nel tempo.

Brescia, 10 gennaio 2026 – Una crisi emotiva profonda, maturata all’interno di un rapporto madre e figlio simbiotico e conflittuale. È la molla che per la Corte d’assise ha spinto il 47enne Ruben Andreoli a uccidere, massacrandola di botte, la mamma Nerina Fontana, 72 anni, nell’abitazione che condivideva con lei, a Colombare di Sirmione, e la moglie. Era il 15 settembre 2023. Magazziniere con la passione per le auto da rally, Andreoli il 22 ottobre 2025 era stato condannato a 24 anni. La procura voleva l’ergastolo. I giudici gli hanno riconosciuto le attenuanti generiche in equivalenza con l’aggravante per l’omicidio di un genitore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

