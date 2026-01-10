Uccise Baldo. La difesa punta all’abbreviato.

Il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio deciderà entro la settimana sulla richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa di Elena Pagani, accusata dell’omicidio di Romolo Baldo, di 86 anni. La decisione riguarda la modalità processuale più appropriata, in un procedimento che si sviluppa nel rispetto delle procedure legali e delle tempistiche stabilite.

Il gup di Busto Arsizio, Gianmarco Cantalini, deciderà entro la prossima settimana sulla richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa di Elena Pagani, accusata dell’ omicidio di Romolo Baldo, 86 anni. "È un dramma umano che impone al giudice una riflessione accurata – ha detto l’avvocato Angelo Murdolo. Il rito abbreviato alleggerirebbe un procedimento già pesante, consentendo di analizzare le responsabilità in modo più rapido e lineare". Pagani è accusata dell’omicidio del suocero avvenuto il 9 giugno nell’abitazione di via Pio XI, dove viveva con il compagno, morto pochi mesi dopo. Arrestata in flagranza del delitto, aveva poi confessato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

