Uccisa Minneapolis proteste continuano

A Minneapolis proseguono le manifestazioni contro l'agenzia ICE, in seguito all'uccisione di Renée Good il 7 gennaio. Le proteste, che coinvolgono diverse comunità, mirano a richiamare l'attenzione sulle politiche dell'agenzia e sulle conseguenze di questa vicenda. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano soluzioni pacifiche e dialogo tra le parti coinvolte.

8.50 Continuano a Minneapolis le proteste contro l'agenzia anti-immigrazione ICE, dopo l'uccisione di Renée Good il 701. Secondo Fox News, i dimostranti hanno spaccato finestre di alberghi in cui si pensa alloggino gli agenti ICE, ma in generale la situazione pare più calma. Per l'ICE, l'agente ha sparato a Good che cercava di speronarlo in auto, ma in un video verificato da Reuters lei dice all'agente: "Non ce l'ho con te". Poi sterza come per allontanarsi: due spari partono quando il paraurti dell' auto è già oltre le gambe dell'agente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Usa: donna uccisa a Minneapolis da agente Ice, proteste in diverse città

Leggi anche: Minneapolis, donna uccisa da agenti federali: proteste, tensioni e lanci di lacrimogeni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Donna uccisa da agente Ice a Minneapolis, proteste a New York. Mamdani: “Disumani”; Minneapolis: agente dell’immigrazione uccide una donna; Proteste negli Usa dopo l'uccisione di una donna da parte dell'Ice a Minneapolis; Minneapolis, dilagano le proteste dopo l’uccisione della 37enne Renee Nicole Good.

Minneapolis, proteste in tutti gli Stati Uniti dopo l'uccisione di Renee Good - (LaPresse) Continuano le proteste negli Stati Uniti dopo l'uccisione mercoledì della 37enne Renee Good per mano di un agente dell'Immigration ... stream24.ilsole24ore.com