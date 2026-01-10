Uccisa Minneapolis proteste continuano
A Minneapolis proseguono le manifestazioni contro l'agenzia ICE, in seguito all'uccisione di Renée Good il 7 gennaio. Le proteste, che coinvolgono diverse comunità, mirano a richiamare l'attenzione sulle politiche dell'agenzia e sulle conseguenze di questa vicenda. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano soluzioni pacifiche e dialogo tra le parti coinvolte.
8.50 Continuano a Minneapolis le proteste contro l'agenzia anti-immigrazione ICE, dopo l'uccisione di Renée Good il 701. Secondo Fox News, i dimostranti hanno spaccato finestre di alberghi in cui si pensa alloggino gli agenti ICE, ma in generale la situazione pare più calma. Per l'ICE, l'agente ha sparato a Good che cercava di speronarlo in auto, ma in un video verificato da Reuters lei dice all'agente: "Non ce l'ho con te". Poi sterza come per allontanarsi: due spari partono quando il paraurti dell' auto è già oltre le gambe dell'agente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
