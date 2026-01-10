ubriachi anche durante la cerimonia nuziale

A volte, durante le occasioni più formali come le cerimonie nuziali, può capitare di trovarsi in situazioni inaspettate legate all’alcol. Un episodio divertente e un po’ surreale si è verificato recentemente, evidenziando come il consumo di alcol possa influire sui comportamenti in momenti importanti. Ecco un racconto che mette in luce, con leggerezza e senza enfasi, quanto possa essere imprevedibile una giornata tra amici e parenti.

Ieri stavo lavando mio suocero, arriva il postino. Vede catino, sapone, spugna e balsamo per i coglioni e fa: "Lava suo suocero?". Io: "Sì! Perché, vuole lavarlo lei?". "No! Scusi, sono stato maleducato". "Ma non c'è problema, a tutti capita un momento di sconforto. Beve un mandarinetto fatto in casa facendo macerare tutto il frutto?". "Volentieri, se non le dispiace ne prendo due". "Ma certo, se non si offende beva a collo tutto il bottiglione". "Veramente? Mi dà il permesso?" "Certo! Non faccia complimenti!" (però non pensavo mettesse in pratica). Ha bevuto tutto il bottiglione, si è ubriacato.

