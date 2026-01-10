L'uso di variazioni sul nome di Mussolini, come “Everybody Viva il Duce” o “il Dvce”, rappresenta una strategia per aggirare i filtri di piattaforme come YouTube e i social media. Questa pratica evidenzia come alcuni cerchino di mantenere viva l’immagine storica del Duce, nonostante le restrizioni e le limitazioni imposte dai sistemi di moderazione. Un esempio di come le parole possano essere adattate per superare i blocchi online.

Evribàdi viva il Duce. Anzi, Everybody Viva il Duche, o il Dvce, con la “v” latina. È uno stratagemma: se scrivi “Duce” Youtube e i social ti bloccano e addio al Duce. Come? Fermi tutti, la faccenda è tremendamente seria. È apologia di fascismo! Urgono interrogazioni parlamentari. Il governo riferisca in aula. È anche colpa di Trump. Che diavolo c’entra Trump? Dopo il Venezuela e la Groenlandia si prende l’Italia! Lui è tornato. Chiamate gli acchiappa fascisti, svelti, c’è l’allarme squadracce nere! Macché. Eia eia ma va là! “Everybody viva il Duche” è un motivetto, pardon una canzone che spopola sul web, in pochi giorni conta centinaia di migliaia di visualizzazioni ma potrebbero essere milioni perché ci sono un’infinita di versioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Tutti insieme viva il Duce": il brano vola, la sinistra impazzisce

