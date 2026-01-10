Tutti i progetti da centrare nel 2026

Attraverso la sua pagina ufficiale di Facebook, il Comune ha condiviso gli obiettivi principali da raggiungere entro il 2026. Un impegno volto a migliorare i servizi e lo sviluppo della comunità, rivolto ai cittadini e alle realtà locali. Questa comunicazione rappresenta un passo importante per coinvolgere la popolazione e condividere le priorità di lungo termine del territorio.

Lo ha fatto attraverso la pagina istituzionale di Facebook, rivolgendosi come sempre ai suoi concittadini. Il sindaco Claudio Marcelli (nella foto) parla del 2026 come di un anno destinato a essere particolarmente significativo per Pieve Santo Stefano. "Dopo tanta attesa – dichiara – avvieremo finalmente la ristrutturazione della torre civica, un intervento importante che unirà rispetto per la storia e soluzioni moderne, restituendo alla torre il ruolo simbolico che merita nel cuore del paese; accanto a questo abbiamo progettato la completa ristrutturazione del giardino del Ponte Nuovo. Proseguirà poi il percorso di ammodernamento dell’ illuminazione pubblica e anche in questi giorni la società alla quale abbiamo affidato il servizio sta lavorando proprio in questa direzione; anche se rendere più attuali impianti vecchi passa per alcuni disservizi, questo diventa però necessario per rendere Pieve Santo Stefano più efficiente e sostenibile, migliorando la qualità degli spazi urbani che viviamo ogni giorno". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti i progetti da centrare nel 2026 Leggi anche: HBO pubblica un teaser per i progetti in arrivo nel 2026: da Lanterns a Euphoria Leggi anche: ATP Brisbane 2026, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci nelle qualificazioni per centrare l’accesso al tabellone principale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tutti i progetti da centrare nel 2026; Il 2026 tra obiettivi da centrare e speranze. Il messaggio del sindaco Parcaroli: «Anno cruciale per la città; Per il nuovo anno puntiamo alla riqualificazione del centro storico; Test Barcellona, tutto da scoprire: a caccia dell'affidabilità. Tutti i progetti da centrare nel 2026 - Lo ha fatto attraverso la pagina istituzionale di Facebook, rivolgendosi come sempre ai suoi concittadini. lanazione.it

Di Stefano: i progetti per il 2026 - Il sindaco traccia il bilancio amministrativo dell’anno che volge al termine e indica gli obiettivi futuri. ciociariaoggi.it

