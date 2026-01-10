Tutte le versioni del muratore di Verdellino | Hassan vivo dopo i lavori Anzi morto nel parcheggio No caduto dal tetto Neanche l’autopsia risolve il giallo

Le diverse versioni fornite dal muratore di Verdellino riguardo la morte di Hassan hanno creato confusione. Inizialmente, ha dichiarato di non conoscere i dettagli, successivamente ha riferito di un malore in un parcheggio, e infine ha parlato di una caduta dal tetto. La mancanza di chiarezza rende difficile comprendere l'esatta dinamica dell’incidente, e nemmeno l’autopsia sembra aver chiarito i dubbi.

Quattro versioni per una morte. Prima ha detto di non saperne nulla. Poi ha raccontato di un malore improvviso in un parcheggio. Successivamente di una caduta dal tetto. Infine, perché il suo furgone era in Val Taleggio? Per portare del cibo a una famiglia di africani, ha risposto prima di ammettere quella che al momento è l’unica verità. Ovvero che è stato lui, Nouri Hedhili, 53 anni, muratore incensurato di origini tunisine residente a Verdellino, a trasportare il cadavere di Hassan Matried in una piazzola distante 60 chilometri da casa. È proprio da questo succedersi di racconti contraddittori, definiti dal gip Michele Ravelli “plurimi, antitetici e palesemente inverosimili”, che prende forma l’ordinanza con cui il Tribunale di Bergamo ha convalidato il fermo dell’uomo e disposto la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

