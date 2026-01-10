Tutte le fallacie logiche con cui Giorgia Meloni ha sviato dalle domande su Paragon

In questa analisi, vengono esaminate le diverse fallacie logiche utilizzate da Giorgia Meloni durante un’intervista su Paragon. Dal benaltrismo al vittimismo, passando per argomenti fittizi e false dicotomie, si evidenzia come siano state impiegate almeno otto strategie diverse in meno di tre minuti, senza affrontare direttamente le questioni sullo spyware israeliano coinvolgente giornalisti e attivisti.

