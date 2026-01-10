Tutte le fallacie logiche con cui Giorgia Meloni ha sviato dalle domande su Paragon

Da fanpage.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa analisi, vengono esaminate le diverse fallacie logiche utilizzate da Giorgia Meloni durante un’intervista su Paragon. Dal benaltrismo al vittimismo, passando per argomenti fittizi e false dicotomie, si evidenzia come siano state impiegate almeno otto strategie diverse in meno di tre minuti, senza affrontare direttamente le questioni sullo spyware israeliano coinvolgente giornalisti e attivisti.

Dal benaltrismo al vittimismo, dall'argomento fantoccio alla falsa dicotomia combinata con altri trucchi: in meno di due minuti e mezzo, la Presidente del Consiglio è riuscita a esibire almeno otto diverse fallacie logiche, senza dare risposte sullo spyware israeliano nei telefoni di giornalisti e attivisti.

