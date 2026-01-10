Tutte le fallacie logiche con cui Giorgia Meloni ha sviato dalle domande su Paragon
In questa analisi, vengono esaminate le diverse fallacie logiche utilizzate da Giorgia Meloni durante un’intervista su Paragon. Dal benaltrismo al vittimismo, passando per argomenti fittizi e false dicotomie, si evidenzia come siano state impiegate almeno otto strategie diverse in meno di tre minuti, senza affrontare direttamente le questioni sullo spyware israeliano coinvolgente giornalisti e attivisti.
Dal benaltrismo al vittimismo, dall'argomento fantoccio alla falsa dicotomia combinata con altri trucchi: in meno di due minuti e mezzo, la Presidente del Consiglio è riuscita a esibire almeno otto diverse fallacie logiche, senza dare risposte sullo spyware israeliano nei telefoni di giornalisti e attivisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
