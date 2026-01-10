Tutino si sblocca e trascina l’Avellino | Ho sempre pensato a lavorare

Gennaro Tutino si sblocca e guida l’Avellino alla vittoria contro la Sampdoria, segnando un gol decisivo. Dopo un periodo di difficoltà, l’attaccante ha espresso la sua intenzione di concentrarsi sul lavoro e migliorare. La sua rete ha portato tre punti importanti e contribuito a rafforzare la fiducia nel team. Di seguito, un’analisi del suo rendimento e delle prospettive future in maglia biancoverde.

Tempo di lettura: 2 minuti Una rete pesante, che vale tre punti e scaccia fantasmi. Al termine di Avellino – Sampdoria 2-1, Gennaro Tutino analizza con lucidità e maturità il momento vissuto in maglia biancoverde. “ Per un attaccante il gol è importante. Il mio percorso è stato complicato, ho dovuto fare diversi step, ma ho sempre pensato solo a lavorare”. Parole che raccontano un’attesa lunga, mai trasformata in ossessione. Tutino rivendica la pazienza avuta nei momenti difficili e la convinzione che il momento giusto sarebbe arrivato: “Sapevo che prima o poi sarebbe successo. Questo gol ha garantito i tre punti ed era quello che contava di più:” I mugugni del pubblico non lo hanno distratto: “ Fanno parte del gioco se non segni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

