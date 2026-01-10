Turismo ed edilizia residenziale convivano

Tirano ha vissuto un notevole sviluppo negli ultimi decenni, con un aumento del turismo e un conseguente cambiamento nel settore edilizio residenziale. Le scelte future della città definiranno la direzione di questa evoluzione, come sottolineato dall’ex sindaco Franco Spada. Analizzare questa convivenza tra turismo e edilizia residenziale è fondamentale per comprendere le prospettive di sviluppo e pianificare un equilibrio sostenibile.

Tirano, negli ultimi decenni, è cambiata e "le scelte future diranno dove vogliamo andare". Questo il concetto esposto dall’ex primo cittadino tiranese Franco Spada che, dopo l’uscita degli ultimi numeri relativi alla rapida ascesa del turismo, propone alcune interessanti considerazioni. "Tirano è una cittadina con un’economia mista che, oltre al settore turistico (in grande espansione), vive su quello industriale, artigianale e agricolo. Tutti fanno la loro parte, per una coesione sociale che non va distrutta". I numeri parlano chiaro. "Un dato è oggettivo: tra il 2014 e il 2024 i posti letto a Tirano sono cresciuti in modo significativo, da 200 a 1850, con un incremento percentuale del 925 % piuttosto impressionante, segno di una città che è diventata più attrattiva e capace di intercettare nuove opportunità – dice Spada -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Turismo ed edilizia residenziale convivano" Leggi anche: Il ruolo dell’Erap nell’edilizia residenziale Leggi anche: Alloggi edilizia residenziale pubblica: pubblicato bando di concorso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Turismo ed edilizia residenziale convivano. "Turismo ed edilizia residenziale convivano" - Tirano, negli ultimi decenni, è cambiata e "le scelte future diranno dove vogliamo andare". ilgiorno.it

Più imprese in liquidazione in Trentino: edilizia e turismo i settori più colpiti - facebook.com facebook

Il Pil è garanzia di onorare i debiti. Tu stai andando avanti a botte di Pnrr senza incentivare settori che trainano la produttività (robotica, tech, finanza, meccanica ecc). Stai sopravvivendo su turismo, edilizia agricoltura, ristorazione. Alla lunga la paghi carissima x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.