Confartigianato Taranto evidenzia il turismo come una possibile leva per la riconversione della città, in un momento di importanti trasformazioni economiche e sociali. Sottolinea l’importanza di una governance trasparente e di una visione condivisa, affinché il settore possa contribuire allo sviluppo locale, sostenendo lavoro e imprese di piccole dimensioni. La crescita del turismo potrebbe rappresentare un elemento chiave per il futuro di Taranto.

Tarantini Time Quotidiano In una fase “storica decisiva” per la città, tra trasformazioni economiche, sociali e industriali, Confartigianato Imprese Taranto indica nel turismo una leva concreta e “immediatamente attivabile” per sostenere lavoro diffuso, micro e piccole imprese e valorizzare identità locali. “Oggi più che mai l’Amministrazione comunale ha l’opportunità di consolidare e rafforzare un percorso importante, creando le condizioni affinché Taranto diventi una vera città turistica, strutturata, riconoscibile e competitiva”, dichiara Giovanni Palmisano, presidente di Confartigianato Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Turismo, Confartigianato: "Può diventare uno dei pilastri della riconversione di Taranto". Richiesti visione, governance e trasparenza sulla tassa di soggiorno

