Turismo a Forte dei Marmi Presenze aumento del 10% Un’attrattiva? Il mercato

A Forte dei Marmi, il turismo ha registrato un aumento del 10% nelle presenze, grazie anche a un nuovo sistema di monitoraggio tramite celle telefoniche. Questa strategia, presentata a Villa Bertelli durante un confronto promosso dal Comune, mira a migliorare la comprensione delle dinamiche turistiche e a pianificare meglio lo sviluppo del settore, contribuendo a valorizzare le attrattive locali e a sostenere la crescita sostenibile del territorio.
Turismo: nuovo sistema di monitoraggio di presenze tramite le celle telefoniche. La strategia è stata illustrata a Villa Bertelli nel confronto operativo promosso dal Comune di Forte dei Marmi sul futuro e sulle prospettive di sviluppo del Servizio turismo e cultura. Un appuntamento che ha riunito gli operatori del settore, con l’obiettivo di condividere dati aggiornati, strumenti di analisi avanzati e che ha portano numeri positivi con incremento dei flussi e del periodo di soggiorno. Il cuore tecnico dell’incontro è stato affidato al direttore scientifico del Centro Studi Turistici di Firenze, professor Alessandro Tortelli, che ha illustrato i dati aggiornati a novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
