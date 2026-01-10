Turicibacter alleato contro i grassi individuato nel microbiota intestinale Cosa fa e come ‘coltivarlo’

Il microbiota intestinale svolge un ruolo fondamentale nel nostro benessere, influenzando vari aspetti della salute. Recenti studi condotti dall'Università dello Utah hanno identificato Turicibacter come un possibile alleato nel controllo dei livelli di grasso corporeo. In questo articolo, esploreremo le sue funzioni, come favorirne la presenza e il suo potenziale impatto nella prevenzione dell'obesità.

Roma, 10 gennaio 2026 – Nel complesso ecosistema del microbiota intestinale, i ricercatori dell'Università dello Utah hanno individuato un alleato inaspettato nella lotta contro l'obesità. Si tratta del Turicibacter, un batterio a forma di bastoncello che sembra influenzare direttamente il modo in cui i grassi vengono assorbiti dall'organismo umano. Lo studio, coordinato da June Round e pubblicato sulla rivista Cell Metabolism, apre prospettive rivoluzionarie per lo sviluppo di futuri integratori alimentari in grado di contrastare l'aumento di peso e le gravi malattie metaboliche correlate, come il diabete di tipo 2.

Cos'è il batterio intestinale Turicibacter nemico dei grassi, riduce l'aumento di peso e i disturbi cardiaci - Scoperto il batterio intestinale Turicibacter che influisce sull'assorbimento dei grassi e metabolismo, riducendo l'aumento di peso e rischi cardiaci

