Turchia rilasciato l' attore Can Yaman

Can Yaman, attore turco noto, è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un’operazione antidroga a Istanbul. L’arresto faceva parte di un’indagine su traffico e consumo di sostanze stupefacenti tra figure pubbliche. La polizia ha confermato il rilascio dell’attore, che ora si trova fuori dalla custodia. Nessuna ulteriore informazione è stata comunicata al momento.

18.00 Il noto attore turco Can Yaman,arrestato durante un'operazione sul traffico e consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi di Istanbul, è stato rilasciato dalla polizia. Secondo media locali sarebbe stato trovato in possesso di droga.Fermate insieme a lui altre 6 persone. Sono stati tutti sottoposti a esami tossicologici. Nei raid di alcuni locali nel Bosforo sono stati arrestati spacciatori e gestori. Yaman è stato rilasciato dopo avere dato la sua testimonianza agli inquirenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Turchia, l’attore Can Yaman arrestato per consumo di droga. Rilasciato dopo qualche ora Leggi anche: Can Yaman rilasciato, l'attore turco era stato arrestato per possesso di stupefacenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Media, Can Yaman è stato rilasciato; Capolinea del killer del capotreno. Preso a Desenzano dopo 24 ore; Blitz antidroga a Istanbul, arrestato Can Yaman. Can Yaman rilasciato, l'attore turco era stato arrestato per possesso di stupefacenti - Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un'operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul, dove secondo i ... leggo.it

Can Yaman arrestato e subito rilasciato in Turchia: l'attore turco coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga. Tradito da un soffiata - Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta ... msn.com

Can Yaman arrestato e poi rilasciato: coinvolto in un'inchiesta per droga - L'indagine riguarda personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul ... msn.com

Can Yaman arrestato e rilasciato in poche ore: cosa è successo davvero in Turchia

