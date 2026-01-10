Turchia l’attore Can Yaman arrestato per consumo di droga Rilasciato dopo qualche ora

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine su traffico e consumo di droga, coinvolgendo anche giornalisti e vip di Istanbul. Dopo alcune ore di detenzione, Yaman è stato rilasciato. La notizia ha attirato l’attenzione dei media locali e internazionali, suscitando interesse sulla sua posizione e sulle indagini in corso.

L’attore turco Can Yaman, molto conosciuto in Italia, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’ inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra giornalisti e vip di Istanbul. Yaman è stato fermato con altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera è stato rilasciato dopo alcune ore. L’attore è stato rilasciato dopo avere rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti. L’inchiesta che coinvolge Can Yaman. Gli indagati ora sono sotto verifica dell’Istituto di medicina forense per capire se, quando e quali sostanze abbiano assunto. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Turchia, l’attore Can Yaman arrestato per consumo di droga Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia, l'attore coinvolto in una indagine sul consumo di droga La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Can Yaman fermato in Turchia: l’attore coinvolto in un’indagine per traffico di droga - Un’operazione giudiziaria condotta in Turchia ha portato al fermo di Can Yaman, uno degli attori turchi più noti e seguiti dal pubblico italiano. msn.com

C'è Posta Per Te: Can Yaman ospite stasera dopo l'arresto in Turchia? Cosa aspettarci - L'attore Can Yaman, previsto ospite stasera a C'è Posta Per Te, è stato arrestato in Turchia: incerta la messa in onda della sua partecipazione. serial.everyeye.it

Can Yaman finisce nei guai: arresto e accuse pesanti in Turchia - Can Yaman arrestato: dall’amore dei fan alla bufera social, tra insulti, accuse di eccessi e polemiche sulla sua vita privata. notizie.it

#Turchia L'attore Can Yaman, molto famoso in Italia come protagonista di alcune serie tv di successo, e l'attrice Selen Gorguzel sono tra le 7 persone fermate durante la notte in un'operazione antidroga a #Istanbul che ha visto irruzioni in 9 locali notturni. I du - facebook.com facebook

L’attore Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.