Tu sei prezioso Oltre 100mila euro per il progetto Arca
Il progetto Arca, sviluppato a Monte San Savino, rappresenta un esempio di come la solidarietà locale possa generare impatti concreti. Con oltre 100.000 euro raccolti, questa iniziativa dimostra l'importanza della collaborazione e del sostegno reciproco per affrontare le sfide del territorio. Un impegno che si radica nelle comunità e si traduce in risultati tangibili, valorizzando il valore di ogni contributo.
MONTE SAN SAVINO Un progetto nato dal territorio e cresciuto grazie a una rete di solidarietà che ha saputo trasformare la generosità in risultati concreti. Si è concluso " Tu sei prezioso ", il progetto promosso dall’ Associazione L’Arca Odv ETS e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi. In quattro mesi la raccolta fondi sulla piattaforma For Funding ha superato i 100mila euro, grazie al contributo di cittadini, imprese e della stessa banca, che ha partecipato attivamente all’iniziativa sostenendo le donazioni legate agli acquisti online dei clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
