Trump’s showy immigration enforcement leads to violent confrontations
Le recenti politiche di controllo dell’immigrazione adottate dall’amministrazione Trump hanno provocato un aumento di scontri violenti. La stretta alle frontiere e le misure di rafforzamento delle misure di sicurezza hanno generato tensioni tra le comunità coinvolte, evidenziando le conseguenze di un approccio rigoroso e spesso spettacolare alla gestione dell’immigrazione. Questa situazione solleva domande sulla sicurezza, i diritti e le implicazioni sociali di tali politiche.
By Ted Hesson and Kristina CookeWASHINGTON, Jan 10 (Reuters) - U.S. President Donald Trump’s sweeping immigration crackdown increasingly is sparking violent confrontation. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
