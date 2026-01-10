Trump promette alle compagnie petrolifere sicurezza totale in Venezuela e le esorta a investire

Donald Trump ha assicurato alle compagnie petrolifere un ambiente di “sicurezza totale” in Venezuela, invitandole a investire nel paese. La promessa arriva in un contesto di rinnovata attenzione alle infrastrutture venezuelane, dopo il cambio di governo e l’uscita di scena di Nicolás Maduro. L’obiettivo è stimolare investimenti, stimando una cifra di circa cento miliardi di dollari, con l’intento di rafforzare il settore petrolifero venezuelano e favorire la stabilità economica.

Donald Trump ha promesso ai giganti del petrolio «sicurezza totale e protezione totale» in Venezuela, nel tentativo di convincerli a investire cento miliardi di dollari nelle infrastrutture del Paese, dopo che le forze statunitensi hanno rovesciato il regime di Nicolás Maduro. Venerdì pomeriggio, durante una “tavola rotonda” alla Casa Bianca con oltre una dozzina di dirigenti del settore petrolifero, tra cui numeri uno di Chevron, ExxonMobil e ConocoPhilips, il presidente ha ribadito la sua convinzione riguardo al fatto che l’arresto del dittatore venezuelano offrirà alle compagnie petrolifere americane un’opportunità senza precedenti per l’estrazione di petrolio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump promette alle compagnie petrolifere “sicurezza totale” in Venezuela e le esorta a investire Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario. Interverranno le nostre compagnie petrolifere” Leggi anche: Trump: “Gli Stati Uniti decideranno le compagnie petrolifere operative in Venezuela. Groenlandia? La prendiamo con le buone o con le cattive” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela, Trump promette miliardi sul petrolio, ma le major Usa sono prudenti; Trump si sporca le mani di greggio: le confische in Venezuela e sulle navi nel mondo; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Il Venezuela deve ancora miliardi alle società energetiche statunitensi mentre Trump chiede nuovi investimenti. Trump e le Compagnie Petrolifere: Il Futuro dell'Industria Petrolifera Venezuelana - Il presidente Trump ha convocato un incontro con i leader del settore petrolifero per esplorare nuove opportunità di investimento nel Venezuela. notizie.it

Trump convoca le compagnie petrolifere alla Casa Bianca: 100 miliardi sul petrolio venezuelano dopo l’arresto di Maduro - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha convocato alla Casa Bianca i vertici delle principali compagnie petrolifere statunitensi, per discutere il futuro del settore petrolifero venezuelano ... tg.la7.it

VENEZUELA, TRUMP CHIAMA - Nell'incontro svolto alla Casa Bianca il 9 gennaio, il Presidente Donald Trump ha sollecitato i vertici delle principali compagnie petrolifere statunitensi (tra cui ExxonMobil, Chevron e ConocoPhillip ... 9colonne.it

María Corina #Machado annuncia il ritorno in Venezuela e ringrazia Donald #Trump per la cattura di Nicolás #Maduro, definendola "un passo enorme per l'umanità" e offrendo il Nobel a Trump. Critica Delcy #Rodríguez e promette un Venezuela libero. @ulti x.com

