Trump minaccia finale | Prendo la Groenlandia con le buone o con le cattive

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato di voler acquisire la Groenlandia, sottolineando che potrebbe farlo con mezzi diplomatici o più decisi. La sua affermazione ha suscitato attenzione, evidenziando una posizione forte nei confronti di Russia e Europa. Questa dichiarazione si inserisce nel quadro di tensioni geopolitiche e di un crescente interesse strategico per il territorio groenlandese.

"Voglio la Groenlandia, con le buone o con le cattive. Putin non ha paura dell'Europa. Putin ha paura di me". Firmato, Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca incontra i vertici delle compagnie petrolifere che dovrebbero operare in Venezuela. L'evento è l'occasione per una conferenza stampa improvvisata.

Trump torna alla carica sulla Groenlandia: «Ne abbiamo bisogno per la sicurezza». La premier Frederiksen sbotta: «Basta minacce, non siamo in vendita» - Secondo il presidente Usa le acque attorno all'isola sono piene di navi russe e cinesi e Copenaghen ha migliorato la sicurezza dell'isola aggiungendo «una slitta trainata da cani» L'articolo Trump tor ... msn.com

Trump minaccia Colombia, Cuba e Groenlandia | Vantage con Palki Sharma | N18G

La #Groenlandia è una minaccia di sicurezza per #Trump o un'«isola del tesoro» di risorse Ma gli USA hanno ridotto i militari da 6.000 a 150 e ha solo 2 piccole miniere aperte. Più facile che Trump voglia un boost nei sondaggi, stile #Putin in Crimea x.com

Dopo la Groenlandia, Donald Trump minaccia anche la Sicilia. - facebook.com facebook

