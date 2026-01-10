Trump-Caracas clamoroso siluro contro la Cina | stop al petrolio

Dopo l’operazione militare statunitense a Caracas del 3 gennaio, il governo venezuelano ha riferito di circa cento vittime e numerosi feriti. La notizia rappresenta una risposta diretta alle azioni degli Stati Uniti e ha suscitato reazioni a livello internazionale. La vicenda evidenzia le tensioni tra Venezuela e USA, con possibili implicazioni anche sulla posizione della Cina nel contesto energetico globale.

A distanza di quasi una settimana dall’operazione condotta dall’esercito americano nella notte del 3 gennaio a Caracas, ieri dal Venezuela è arrivata la comunicazione del ministro degli Interni, Diosdado Cabello, secondo cui «finora – e sottolineo finora – ci sono cento morti e un numero simile di feriti» provocati dall’attacco statunitense. Un atto «terribile» che non avrebbe lasciato illesi nemmeno Nicolas Maduro e la consorte Cilia Flores. «Cilia – ha precisato Cabello – è stata ferita alla testa e ha ricevuto un colpo al corpo. Il compagno Nicolas è stato ferito a una gamba: fortunatamente si stanno riprendendo dalle ferite». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

