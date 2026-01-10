Truffa delle tre campanelle turiste calabresi cadono nel tranello e perdono 300 euro spariti

Due turiste calabresi sono state vittime della truffa delle tre campanelle a Roma, in via del Corso. Le turiste hanno perso circa 300 euro, vittime di un inganno che coinvolgeva il noto gioco di strada. La vicenda evidenzia la presenza di truffatori che si approfittano di turisti inesperti, sottolineando l'importanza di prestare attenzione a situazioni sospette durante le visite in città.

Due turiste calabresi sono cadute nel tranello del gioco delle tre campanelle, truffate per 300 euro nel cuore di Roma in via del Corso. A scoprire e fermare i responsabili sono stati, nella serata di ieri, gli agenti del nucleo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della polizia locale di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: La truffa delle tre campanelle: 40 arresti nel centro di Roma

Leggi anche: Stretta sulla truffa delle tre campanelle nel centro di Roma: 40 i fermati dalla polizia locale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Truffa delle tre campanelle, blitz in centro: denunciate 20 persone e sequestrati quattromila euro; Carlo Verdone avverte i suoi fan sulla festa fake: Attenzione è una truffa; Il business delle Tre campanelle fra turisti truffati e incassi record; Il business delle Tre campanelle fra turisti truffati e incassi record.

Roma, scacco alla truffa delle tre campanelle. Il blitz tra Fontana di Trevi e Pantheon - Nel dettaglio, gli interventi di questi ultimi giorni hanno interessato in modo particolare l’area intorno a Fontana di Trevi come via delle Muratte, via del Lavatore, via in Arcione, via di San Vince ... romatoday.it

Truffa delle tre campanelle, scattano gli arresti: in cosa consiste il gioco e qual è il trucco - I carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 51enne e un 44enne, entrambi stranieri, con l'accusa di truffa in concorso per aver indotto, insieme ad alcuni complici, un ... corriereadriatico.it

Truffa delle tre campanelle, arresti a Roma: in cosa consiste il gioco e qual è il trucco - I carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 51enne e un 44enne, entrambi stranieri, con l'accusa di truffa in concorso per aver indotto, insieme ad alcuni complici, un ... leggo.it

La solita truffa del gioco delle tre campanelle si ripete a pochi passi da piazza del Duomo, in Borgo San Lorenzo. Ma basta sollevare il cellulare per fare un video per far scattare la reazione dei truffatori. Compresa la finta cliente, che fa credere agli astanti che - facebook.com facebook