Trovati morti in casa confermata l' ipotesi del monossido | Kurt e Claudia uccisi da una stufa

Nella giornata di ieri, a Lonato, i Carabinieri hanno confermato che la morte di Kurt e Claudia è stata causata dall’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente a causa di una stufa. L’intervento delle forze dell’ordine ha escluso altre cause, e la tragedia ha profondamente colpito la comunità locale. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli regolari sugli impianti di riscaldamento domestico.

I rilievi condotti dai Carabinieri della Compagnia di Desenzano hanno rimosso ogni incertezza sulla tragedia che ha colpito ieri la comunità di Lonato: a uccidere i coniugi rinvenuti senza vita nella loro abitazione è stata una letale saturazione di monossido di carbonio. Gli accertamenti tecnici.

