Trotta Bus situazione sempre pesante | la tredicesima è ancora una chimera

La situazione dei rapporti di lavoro presso Trotta Bus rimane complessa, con la tredicesima ancora non arrivata e le tensioni che si fanno sentire. La mancanza di certezze sulle retribuzioni aggrava il clima all’interno dell’azienda, creando un senso di incertezza tra i dipendenti. In questo scenario, si evidenziano le difficoltà quotidiane che caratterizzano la relazione tra lavoratori e management, riflettendo una situazione che richiede attenzione e confronto.

Situazione dei rapporti di lavoro che si fa sempre piu' tesa nell'Azienda Trotta Bus. Alcuni dipendenti hanno contattato la nostra redazione per denunciare l'ulteriore deterioramento del conflitto che li contrappone alla Direzione a ragione del fatto che della tredicesima mensilità 2025 ancora non se ne parla nemmeno. D'altra parte è stato finora non onorato l'impegno del Comune di Benevento di sostituirsi all'azienda nel pagare il dovuto ai lavoratori sostituendosi all'azienda. Nel summit fu detto "dopo l'Epifania", ma ad oggi ancora non ci sono novità. L'esasperazione dei lavoratori peraltro si alimenta anche dal fatto che nessuna misura è stata posta in campo dall'Azienda rispetto alla denunciata obsolescenza dei mezzi in dotazione che assolvono al servizio pubblico di trasporto e che dunque ingenerano nel personale addetto una sempre crescente preoccupazione per la sicurezza dei passeggeri e propria ogni volta che sono in giro per la città.

