Troppi incidenti stradali a Messina Musolino lancia l' appello | Basile chieda tavolo tecnico in Prefettura

A Messina, gli incidenti stradali continuano a preoccupare la comunità, con la tragica perdita di Antonino Bonanno, 77 anni, investito in via Garibaldi. Musolino chiede alla Prefettura un tavolo tecnico, auspicando interventi concreti per migliorare la sicurezza sulle strade e prevenire ulteriori tragedie. La situazione richiede attenzione e azioni mirate per tutelare cittadini e pedoni.

Già registrata la prima vittima della strada a Messina, che piange la morte di Antonino Bonanno, il 77enne travolto da una moto in via Garibaldi lo scorso 7 gennaio. Un episodio che ha suscitato anche la reazione di Dafne Musolino, senatrice che chiede un’attenzione maggiore all'amministrazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Incidenti e anarchia in strada, insorgono Lega e Terzo Quartiere: Colpa anche della mancanza di protezioni e segnaletica; SICUREZZA STRADALE: CACCIOTTO NON SOLO DOVERI PER I CITTADINI MA ANCHE E SOPRATTUTTO DOVERI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE..

Troppi incidenti stradali a Messina, l’affondo di Dafne Musolino sulla sicurezza: “gestione della Polizia Municipale inadeguata” - “Due incidenti gravissimi in soli tre giorni, di cui uno mortale che segna purtroppo la prima vittima della strada a Messina dall’inizio dell’anno. strettoweb.com

Sicurezza stradale a Messina, Musolino sollecita il tavolo in Prefettura - La recente sequenza di gravi sinistri stradali registrati a Messina ha riaperto il dibattito sulla gestione della sicurezza urbana. canalesicilia.it