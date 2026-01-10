Trionfo dell’IC Vasari ai giochi logico-matematici Loving Math

L’I.C. Vasari si aggiudica la vittoria ai giochi logico-matematici “Loving Math”, competizione organizzata dall’ITIS di Arezzo e giunta alla sesta edizione. La gara, dedicata alle scuole secondarie di primo grado e quest’anno ispirata a “Stranger Things”, ha visto la partecipazione di diverse scuole della provincia. Il successo dell’Istituto conferma l’impegno nel promuovere competenze logico-matematiche tra gli studenti.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Trionfo dell’ I.C. Vasari ai giochi logico-matematici “ Loving Math ”. Grande successo per l’Istituto Comprensivo Vasari nella gara a squadre di logica - matematica “Loving Math”, istituita per le scuole secondarie di primo grado dall’ITIS di Arezzo e arrivata alla sua sesta edizione, quest’anno a tema Stranger Things. Gli studenti delle scuole medie Vasari si sono distinti in modo straordinario in una sfida avvincente dove la classifica si aggiorna in tempo reale, mentre i ragazzi hanno messo in azione la loro capacità di risolvere sedici quesiti, con rapidità, conquistando risultati di assoluto rilievo tra le 24 squadre dei nove Istituti Comprensivi partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trionfo dell’I.C. Vasari ai giochi logico-matematici “Loving Math” Leggi anche: Giochi, Marasco (Logico): “Se non ora, quando? le regole dell’online nel riordino del fisico” Leggi anche: Giochi, LogiCo: "Raccogliamo invito Adm al settore per dialogo più efficace" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trionfo dell’I.C. Vasari ai giochi logico-matematici “Loving Math” - Grande successo per l’Istituto Comprensivo Vasari nella gara a squadre di logica - lanazione.it

CARINI, DOVE IL PRESEPE SI FA ARTE: OLTRE 3.000 VISITATORI PER IL TRIONFO DELLA BELLEZZA TRA ARTE E FEDE Ieri, giorno di Epifania, il sipario si è chiuso sulla prima edizione del Presepe Vivente Rinascimentale al Castello di Carini, lasciando - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.