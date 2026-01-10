Trigun Stargaze, disponibile su Crunchyroll dal 10 gennaio, segna il ritorno di Vash De Stampede. Il primo episodio introduce un futuro arido e violento, in cui le tensioni tra vendetta e compassione si intrecciano nel caos di un’umanità in evoluzione. La serie offre uno sguardo approfondito sul personaggio e sul suo mondo, mantenendo un tono sobrio e fedele all’atmosfera originale.

Vash De Stampede torna su Crunchyroll: dal 10 gennaio Trigun Stargaze ci riporta in un futuro arido e violento dove vendetta e compassione si mescolano al caos di un'umanità alla deriva. Il Tifone Umanoide, l'uomo da 60 miliardi di doppi dollari, è tornato. Le avventure di Vash The Stampede proseguono infatti in Trigun Stargaze, sequel diretto di Stampede, la serie uscita nel 2023 che, tra perplessità e dubbi, ha riportato sul piccolo schermo una versione più moderna e complessa dell'anime che nel 2000 molti di noi avevano amato su MTV. Tratta dal manga di Yasuhiro Nightow, questa nuova incarnazione ha saputo convincere i vecchi fan e crearne di nuovi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Trigun Stargaze, recensione del primo episodio: il ritorno del Tifone umanoide

