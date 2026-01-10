Trentini ancora in carcere Meloni apre a Rodriguez dopo la telefonata con Machado | Ora il rilascio è più vicino

Dopo una telefonata tra Meloni e Machado, il governo italiano apre alla possibilità di rilascio di Rodriguez, il cooperante trentino ancora detenuto. Secondo fonti di mediazione, l’italiano sarebbe incluso in una lista di circa 40 detenuti pronti alla scarcerazione. La situazione rimane in evoluzione e si attende un esito definito, con un possibile passo avanti nei negoziati.

Secondo fonti coinvolte nella mediazione, il cooperante italiano sarebbe stato inserito in una lista di circa 40 detenuti destinati alla scarcerazione. Un passo in avanti che sarebbe stato possibile soprattutto grazie al ruolo svolto dagli Stati Uniti, che anche in questa occasione hanno svolto il ruolo di mediatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trentini ancora in carcere, Meloni apre a Rodriguez dopo la telefonata con Machado: “Ora il rilascio è più vicino” Leggi anche: Venezuela, liberati gli italiani Gasperin e Pilieri. Ora si spera nel rilascio di Trentini Leggi anche: Venezuela, il pressing dell’Italia per la liberazione di Alberto Trentini. Tajani: «Stiamo tentando l’impossibile. Spero con Rodriguez sia più facile» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Meloni: sulla sicurezza risultati non sufficienti. Minori in carcere? No, vogliamo salvarli; A Capodanno scarcerati altri 88 prigionieri politici in Venezuela; Venezuela, attesa per Alberto Trentini. Trump riceve petrolieri alla Casa Bianca; Appello a Giorgia Meloni per Mario Burlò, torinese detenuto in Venezuela con Alberto Trentini: “Vogliamo riabbracciarlo”. Meloni: “Su Trentini non ci fermeremo finchè non riabbraccerà la madre” - "Il governo si occupa di questa vicenda da 400 giorni, Non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la madre non potrà abbracciare suo figlio", dice la premier ... ilfoglio.it

Attesa per Trentini e gli altri, tutti i canali aperti - A casa di Alberto Trentini al Lido di Venezia le tapparelle sono rimaste abbassate per tutto il giorno. ansa.it

Caracas libera due italiani. Pressing per Trentini, Meloni: «Siamo fiduciosi» - Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, sono i primi due prigionieri italiani rilasciati in Venezuela, “presos politicos”, detenuti ... ilmessaggero.it

Liberati dal nuovo governo del Venezuela alcuni detenuti italiani. Crescono le speranze per il cooperante veneto Alberto Trentini, in carcere a Caracas da 400 giorni. - facebook.com facebook

Non solo Trentini, ecco chi sono gli altri 27 italiani in carcere a Caracas per motivi “politici” ilsole24ore.com/art/non-solo-t… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.