Tre scosse di terremoto in Sicilia poco fa | la situazione

Tre scosse di terremoto si sono verificate nel tardo pomeriggio di oggi in Sicilia, tra le province di Enna e Catania. La sequenza sismica ha interessato questa zona, senza al momento segnalare danni significativi o feriti. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità, che continueranno a fornire aggiornamenti sulla stabilità del territorio.

Tre scosse di terremoto sono state registrate nel tardo pomeriggio di oggi in Sicilia, in un'area compresa tra le province di Enna e Catania. I movimenti tellurici, di bassa magnitudo, sono avvenuti a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro e sono stati localizzati tra i territori di Regalbuto e Adrano. La sequenza sismica. La prima scossa è stata rilevata alle 16:45:37, con magnitudo ML 2.2, a circa 7 chilometri a nord-ovest di Adrano, a una profondità di 15 chilometri. Nello stesso istante è stato registrato un secondo evento sismico, di magnitudo ML 2.3, con epicentro a 6 chilometri a nord-est di Regalbuto e una profondità di 11 chilometri.

