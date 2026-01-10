Travolto da auto | è ancora gravissimo

San Giovanni: l'87enne rimane in condizioni gravissime dopo essere stato investito da un'auto giovedì pomeriggio in Via Spartaco Lavagnini. Attualmente si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale Le Scotte di Siena. L’incidente è avvenuto tra Via XI Febbraio e Via Giovanni Amendola, mentre l’uomo attraversava la strada. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell’incidente.

SAN GIOVANNI È ancora ricoverato in gravissime condizioni, nel reparto di rianimazione, all' ospedale Le Scotte di Siena, l'anziano 87enne che nel tardo pomeriggio di Giovedì in Via Spartaco Lavagnini a San Giovanni, nel tratto compreso tra Via XI Febbraio e Via Giovanni Amendola, è stato centrato in pieno da un auto mentre stava attraversando la strada. Contrariamente a quanto in un primo momento circolato l'uomo non era sulle strisce pedonali, una manovra seppur azzardata ma fatta chissà quante volte dall'anziano che, residente proprio in quella zona, non ha potuto evitare l'impatto col veicolo che sopraggiungeva dalla parte opposta.

