trattori in protesta ma il mercosur passa il ricorso polacco rimanda tutto al 2027

Le proteste degli agricoltori europei, in particolare in Polonia, continuano a influenzare il panorama politico e commerciale. Mentre il Mercosur procede con il suo accordo, Varsavia prepara un ricorso alla Corte di Giustizia Ue, rinviando ogni decisione al 2027. La Lega annuncia il suo orientamento contrario. Un quadro complesso che riflette le tensioni tra esigenze di mercato e sensibilità nazionali.

Rivolta degli agricoltori in mezz’Europa. Varsavia è pronta a rivolgersi alla Corte di Giustizia Ue. La Lega: voteremo no. Il Mercosur s’ha da fare e Ursula von der Leyen non si cura di avere contro tutta l’Europa dei campi, di aver spaccato il consiglio: ha soddisfatto chi vende auto, macchinari, chimica e farmaci. Tutto per un risparmio in dazi di 4 miliardi attraverso l’accordo commerciale con Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay con estensione alla Boliva che aspetta di essere varato da un quarto di secolo. Ieri nel Consiglio dei 27 ambasciatori ha incassato il sì della maggioranza europea. 🔗 Leggi su Laverita.info

