Trattativa chiusa con il Milan | strada spianata per la firma con l’Inter

Il trasferimento di un giocatore tra Milan e Inter si avvicina alla conclusione, con un accordo ormai definito. L’intesa prevede un ingaggio di 6 milioni di euro e una clausola rescissoria accessibile. Dopo un’intensa trattativa, le strade dei due club si stanno per separare, segnando la fine di un altro capitolo nel mercato delle grandi.

Ingaggio da 6 milioni di euro e una clausola abbordabile. Intreccio di mercato tra nerazzurri e rossoneri I derby di mercato durano sempre più di novanta minuti, ma prima o poi anche loro finiscono. Ce n’è uno che avrebbe potuto accendere i mesi vicini alla prossima estate. Avrebbe, per l’appunto, visto che la trattativa chiusa dal Milan ha messo la parola fine in largo anticipo, spianando o quasi la strada all’ Inter. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ci siamo per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan: l’accordo tra lui e il club rossonero è totale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Trattativa chiusa con il Milan: strada spianata per la firma con l’Inter Leggi anche: “Grande rapporto con Furlani e Moncada”: Milan, strada spianata per il bomber di grido? Leggi anche: Vicario Inter, strada spianata? La situazione attuale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trattativa chiusa con il Milan: strada spianata per la firma con l’Inter - Milan Inter clamoroso intreccio di calciomercato: la trattativa chiusa coi rossoneri spiana la strada ai nerazzurri, i dettagli ... calciomercato.it

Milan, trattativa chiusa e affare fatto: visite mediche e firma fino al 2029 - I rossoneri hanno chiuso un colpo: stamattina ha svolto le visite mediche, pronto un contratto fino al 2029. milanlive.it

Voragine in strada a Milano, chiusa via fra la Centrale e Loreto - Una voragine larga diversi metri si è aperta a Milano al centro della carreggiata di viale Brianza. ansa.it

La trattativa tra la Roma e il Manchester United per Zirkzee era virtualmente chiusa, con via libera dopo il rientro dei giocatori dalla Coppa d'Africa. Adesso lo United ha congelato ogni trattativa fino alla nomina del nuovo allenatore. Filippo Biafora - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MERCATO Lecce, chiusa la trattativa per Omri Gandelman Intesa raggiunta con il Gent per il centrocampista #SkySport #SkyCalciomercato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.