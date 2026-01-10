Trattativa chiusa con il Milan | strada spianata per la firma con l’Inter

Il trasferimento di un giocatore tra Milan e Inter si avvicina alla conclusione, con un accordo ormai definito. L’intesa prevede un ingaggio di 6 milioni di euro e una clausola rescissoria accessibile. Dopo un’intensa trattativa, le strade dei due club si stanno per separare, segnando la fine di un altro capitolo nel mercato delle grandi.

Ingaggio da 6 milioni di euro e una clausola abbordabile. Intreccio di mercato tra nerazzurri e rossoneri I derby di mercato durano sempre più di novanta minuti, ma prima o poi anche loro finiscono. Ce n’è uno che avrebbe potuto accendere i mesi vicini alla prossima estate. Avrebbe, per l’appunto, visto che la trattativa chiusa dal Milan ha messo la parola fine in largo anticipo, spianando o quasi la strada all’ Inter. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ci siamo per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan: l’accordo tra lui e il club rossonero è totale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

