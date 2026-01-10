Tratta Agrigento–Catania la Cgil denuncia disservizi | Inaccettabile che i pullman siano senza bagno
La Cgil di Agrigento e la Filt Cgil hanno segnalato problemi nel servizio di trasporto Sais tra Agrigento e Catania, evidenziando disservizi e mancanze, tra cui l’assenza di bagni sui pullman. La tratta, importante per i collegamenti locali e con l’aeroporto di Fontanarossa, necessita di interventi per garantire maggiore qualità e sicurezza ai passeggeri.
La Cgil di Agrigento e la Filt Cgil denunciano le gravi carenze del servizio di trasporto svolto dalla Sais trasporti sulla tratta Agrigento–Catania, una delle più frequentate e strategiche della provincia, anche per il collegamento diretto con l’aeroporto di Fontanarossa.Da tempo - segnalano le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
